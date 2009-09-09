Профсоюзы Украины митингуют

Двухтысячный митинг представителей профсоюзов Украины проходит 9 сентября на площади Независимости в Киеве.

Собравшиеся на главной площади украинской столицы представители около 150 предприятий различных форм собственности со всех регионов страны выдвигают к правительству Украины требования об улучшении социальной политики.

Кроме флагов Федерации профсоюзов и государственных флагов Украины митингующие держат транспаранты с многочисленными лозунгами, среди которых: «Не оправдывайте преступления кризисом», «Отдайте наши зарплаты», «Повышайте зарплаты, а не цены».

О намерении начать всеукраинскую акцию протеста против невыплат зарплат, обнищания трудящихся и новой волны увольнений, которая ожидается нынешней осенью, национальный форум профсоюзов Украины и трудовые коллективы предприятий заявили накануне. Участники акции протеста выразили готовность назвать конкретные цифры задолженности по зарплатам на разных предприятиях, в регионах и секторах, предложить правительству конкретные шаги по преодолению задолженностей по выплате заработной платы на предприятиях с разной формой собственности, сообщает БЕЛТА.