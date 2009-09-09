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Итоги уборочной: 8 человек погибли, 9 ранены

09 сентября 2009 12:28
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Каждый пятый случай травматизма на рабочих местах - из-за эксплуатации неисправных, несоответствующих требованиям безопасности машин

В Беларуси во время проведения уборочных работ в организациях агропромышленного комплекса в нынешнем году погибли 8 человек и 9 работников получили тяжелые травмы.

Среди регионов республики печальное лидерство у Минской и Брестской областей (по три несчастных случая с летальным исходом).

Сельскохозяйственная отрасль относится к одной из самых травмоопасных. Анализ показывает, что причинами несчастных случаев с тяжелыми последствиями в организациях АПК в 60% является нарушение потерпевшими трудовой и производственной дисциплины и инструкций по охране труда.

Каждый пятый случай травматизма на рабочих местах - из-за эксплуатации неисправных, несоответствующих требованиям безопасности машин. 20% ЧП на производстве - это последствия недостатков в обучении и инструктировании потерпевших, сообщает БЕЛТА.

# общество # происшествия

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