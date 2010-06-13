Не бульбой единой: как «закопать» деньги в землю, чтобы получить финансовый урожай

45 официальных делегаций из 19 стран мира приехали на выставку «Белагро». Все они готовы вкладывать, а вернее закапывать деньги в белорусское нечерноземье - с надеждой на всходы, конечно. Утверждая, что все дело в специальных компьютерах и новых технологиях. Правда, у любого отечественного дачника на сей счет своя теория, причем подкрепленная практикой.

Трижды в месяц они спешат на встречу с друг другом. Место действия — Центральный ботанический сад. Цветы — смысл их жизни. Да и сами растения живут здесь благодаря почитателям.

В клубе по интересам больше двухсот человек. Почти все они дачники. Где, если не там, проводить тайные эксперименты по выращиванию цветов. Все десять лет истории клуба цветоводы-любители постоянно обмениваются растениями. Одни предпочитают традиционные, другие окультуривают иноземцев. Например, женьшень. Благодаря цветоводам-любителям в стране встали на ноги кустарники какерии махровой, которые раньше болели, и каквинции — прежде редчайшего гостя.

Татьяна Бородина, председатель клуба цветоводов при Ботаническом саде:

Цветы для нас — это все. Вкладываем много денег, покупая растения, а потом все это зарываем в землю.

***

Благодаря правильной аграрной политике на столах белорусов появляется больше качественной и витаминной продукции. За последние годы производство овощей выросло на 73%. Умы ученых озадачены селекционной работой. Они укрощают всевозможные и чаще всего привередливые к климату фрукты и овощи. В Лидском хозяйстве несколько лет назад приручили тропический ананас, затем взялись за кофейные деревья, теперь любуются цветущим бананом. Это самое прихотливое из не местных растений. Плодоносит один раз в условиях постоянного тепла и света. Что затруднительно, когда отключают центральное отопление. Другое дело арбузы. После испытания тридцати сортов из Европы, остановились на трех. Теперь их выращивают на полях Брестского и Гомельского регионов.

***

Гигантский грецкий орех — гордость в хозяйстве пенсионера. Правда, за тридцать лет жизни перестал быть единственной местной достопримечательностью. Нынче с ним по соседству фундук — красный и розовый.

Раньше Александр Николаевич работал наладчиком электроники на заводах-гигантах. А на пенсии налаживает отношения со всеми плодами в саду.

Чувствительные к морозам орехи за одну ночь могут сбросить листву. Нынешнюю зиму не смогли пережить два дерева. Те, кому повезло, в сентябре порадуют пенсионера. Взрослое дерево дает 200 килограмм плодов. А это будущие пироги, салаты, лекарство. Урожай трудно сберечь до весны.

***

Чтобы не прощелкать масштабный эксперимент, мы отправились на поля Витебщины. В этом году здесь планируют собрать урожай французского льна для дальнейшего производства одежды. В испытаниях задействованы наша почва, наша техника и наши люди. Из импортного — семена, удобрения и календарь — когда и что нужно делать на поле. Для сравнения по соседству колосится отечественный лен. И хотя на десять сантиметров короче, зато пышней.

За чистотой эксперимента наблюдает метеостанция, а за ней — глаза главного агронома. Ежедневная фотосессия на полях — это тоже ее работа. Правда, не в семейный альбом, а для строгой отчетности в Интернете.

Собственные технологии французы держат в секрете. Приезжали всего несколько раз. Говорят, тайну подопытного поля раскроют, если получится эксперимент. В случае неудачного опыта — французский лен умрет вместе с ней, с тайной.

Татьяна Королева, главный агроном ОАО «Дубровенский льнозавод»:

Цыплят по осени считают, поэтому мы будем смотреть на содержание волокна. Сорт, где содержание волокна будет больше, тот и окажется лучше.

***

А это одомашненный мандарин. Правда, свой цветущий долг растение исполняет в военном кафе, оранжевым настроением радует посетителей. Теоретически оно тоже съедобное. Цветет и плодоносит одновременно. Белые лепестки сигнализируют о скором появлении плода. Конечно, если никто не сорвет.

Анна Коваль, директор кафе:

Вчера поймали человека, он надорвал кору, тогда мы решили ему отдать фрукт, раз он так хочет.

Белорусский вариант мандарина по вкусу похож лимон. И плодоносит намного раньше собратьев. В служебных условиях выполняет две функции — освежает зал для приема пищи и привлекает с улицы проголодавшихся. Такому южному гостю здесь не нарадуются. Мандарин оказался не прихотливым в выращивании.

***

Другое дело — гранат. Растет в условиях повышенной влажности. В городской поликлинике ему нашли место в водолечебнице, рядом с чешской ванной на 600 литров.

Ольга Хитева, медсестра физиотерапии:

Он рос у меня дома, но ему мало место, принесла сюда, здесь его размножила.

Всего десять таких занятий и пациент становится на ноги. Созерцанием граната в процедурном кабинете лечат радикулит, позвоночную грыжу и улучшают кровообращение.

Выращивать настоящий гранат Лариса Ивановна научилась, когда жила в Африке вместе с мужем. Начинала с зернышек, затем в ход пошли черенки. Вкусовые свойства одобрил даже главврач. После того как южное дерево наконец приручили, к Новому году в поликлинике всегда урожай. Полсотни плодов с одного дерева.

***

Пока одни предпочитают экзотику, ссылаясь на положительный климат в стране, мы пошли дальше и доказали — главное не что, а как посадить в землю. Вот те же деньги. Если закопать их с любовью, по осени можно собрать неплохой финансовый урожай.

На неделе подтвердили Андрей Авдеев, Сергей Курков и Александр Шкарубо.