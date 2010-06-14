Комета Макнота, длиной миллион километров, приближается к Земле!

На этой недели белорусы станут свидетелями захватывающего зрелища. Любители астрономии со всех уголков страны будут наблюдать за кометой Макнота. Гигантское небесное тело, длина которого достигает миллиона километров, завтра приблизится к Земле на максимально близкое расстояние.



Впрочем, оценить реальные размеры хвостатого светила удастся лишь астрономам. Невооруженным взглядом на небе можно будет рассмотреть лишь яркую точку. А вот зеленоватый хвост кометы удастся увидеть через обычный бинокль.