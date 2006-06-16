Выпускники вузов поклянутся на верность Родине

Бал выпускников высших учебных заведений Беларуси пройдет в Минске 27 июня. На торжество в столицу приглашены 269 лучших выпускников из всех 53 вузов страны. По традиции торжество пройдет во Дворце Республики. На празднике юноши и девушки дадут клятву выпускников на верность Родине. Прозвучит на балу и традиционный вальс, состоится праздничный концерт. Планируется, что утром 27 июня юноши и девушки посетят новое здание Национальной библиотеки и возложат цветы к памятнику Франциску Скорины. По традиции министр образования встретится перед праздником с лучшими 27 студентами педагогических вузов страны. Все они представлены к награждению грамотами Министерства образования за успехи в учебе, научной и общественной деятельности.