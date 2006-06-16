Миссия выполнима: в дело вступает <Альфа>

Тактико-специальное учение по борьбе с терроризмом пройдет в Брестской области в понедельник, 19 июня, сообщили в Комитете государственной безопасности Беларуси. В учении "Блок - 2006" примут участие специальное подразделение КГБ "Альфа", подразделения МЧС, силы Гражданской обороны. На первой стадии учения бойцы "Альфы" освободят условных заложников, захваченных условными террористами. А когда условные террористы взорвут цистерну с аммиаком, ликвидировать возникшую ситуацию будут силы МЧС и Гражданской обороны. Ожидается, что за учением будут наблюдать председатель КГБ Степан Сухоренко и министр по чрезвычайным ситуациям Энвер Бариев.