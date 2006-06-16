Не в тесноте, но в обиде

На каждого минчанина приходится в среднем 19 кв.м общей жилой площади. Такая информация прозвучала сегодня на заседании Минского городского Совета депутатов. Это больше, чем необходимо в соответствии с действующими нормами для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако, несмотря на то, что в последние годы темпы строительства жилья в Минске превышают средние показатели по республике, очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий не только не сокращается, но и начала увеличиваться. В настоящее время в очереди стоит более 160 тыс. семей, или каждая четвертая минская семья.