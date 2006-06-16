Никто не забыт...

Министерство обороны направило запрос в Министерство культуры о внесении всех учтенных воинских захоронений в список культурного наследия Республики Беларусь.

В преддверии Дня Памяти защитников Отечества в Национальном пресс-центре Беларуси прошла пресс-конференция, посвященная этому событию.

Сейчас на территории страны зарегистрировано 6 тысяч 501 воинское захоронение, в которых покоятся более 2 миллионов 79 тысяч человек. Такого количества памятников, как у нас, нет ни в одной другой стране на постсоветском пространстве. Работа в этом направлении продолжается постоянно, и основную нагрузку несет Министерство обороны.

Именно здесь утвержден план взаимодействия различных структур и создано управление по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн. Оно действует при Вооруженных Силах Беларуси, однако активное участие в его деятельности принимает практически вся страна - как в лице государства, так и ряда общественных организаций. Иначе и быть не может - тех, кто защищал родную землю не делят ни по статусу, ни по национальности, ни по каким-то другим признакам.

Продолжается и работа по поиску новых захоронений, их паспортизации и перезахоронению найденных останков с соответствующими почестями. Специалисты намерены более активно заняться вопросами пополнения музейных фондов образцами техники и вооружения времен войны.