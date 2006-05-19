Выиграй конкурс и поезжай в Пекин!

В столице прошел отборочный тур международного конкурса <Китайский язык-- мост>. Студенты белорусских вузов боролись за право представлять нашу страну этим летом в Пекине.

Для этого они не только отвечали на каверзные вопросы, присланные из самого Пекина, но и пели, и шутили на китайском. Отборочный этап <Китайский язык - мост> был похож на сдачу экзамена: тяни билет и отвечай, только в роли экзаменаторов выступали сами китайцы. Всего из Пекина прислали более четырехсот вопросов.

Второй секретарь по делам образования посольства КНР в республике Беларусь Бэй Вэньли сказал, что вопросы заданий были очень интересные: <Среди них есть простые, но бывают и очень трудные, на которые вряд ли каждый китаец сможет ответить>.

Для нашего студента это - не проблема. Многие из конкурсантов уже успели побывать на стажировке в Китае. Всего в конкурсе участвуют девять студентов. В Пекин поедут только двое представителей Беларуси.

В прошлом году на мировом конкурсе китайского языка принимали участие представители ста государств - белорусские студенты заняли третье место. Уровень подготовки сегодняшних участников так же высок.