Ярмарка вакансий - как способ борьбы с безработицей

Такая форма борьбы с безработицей в столице уже себя оправдала. На предприятиях и в организациях города почти в два раза больше вакансий, чем число зарегистрированных безработных.

Однако, хорошую и высокооплачиваемую работу быстро найти удается не всем.

У безработицы в Минске по-прежнему <женское лицо>. Среди зарегистрированных в городском центре занятости населения - 64 % составляют представительницы слабого пола. Да и предложений для них значительно меньше, чем для мужчин.

Ярмарки вакансий проводятся в столичных службах занятости второй год. Работодатели активно принимают в них участие. Найти здесь подходящего сотрудника значительно легче.

Например, в Советском районе столицы 395 женщин состоят на учете в службе занятости. Здесь бесплатно проводят обучение по 30 специальностям. Официальный уровень безработицы в Минске довольно низкий - 0,8% от экономически активной части населения. Впрочем, и с таким положением дел специалисты мириться не хотят. А ярмарки вакансий - серьезное подспорье.