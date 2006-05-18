:А оплатить <коммуналку> забываем

Несмотря на то, что срок внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги перенесен с 15-го на 25-е число каждого месяца, минчане не стали более дисциплинированными.Если в марте было собрано более 100% текущих платежей за пользование жильём и коммунальными услугами, то в апреле - лишь 97%. А доля неплательщиков в прошлом месяце по сравнению с мартом выросла с 83% до 85% . Интересно, что если раньше к 15 числу платежи вносили до 75 % населения, то на 15 мая жировки оплатили лишь 6 % обладателей лицевых счетов.