Интерпол обеспокоен проблемой торговли людьми и распространением детской порнографии

На Европейской региональной конференции Международной организации уголовной полиции - Интерпол, проходившей в Минске, большое внимание было уделено противодействию работорговле людьми с целью сексуальной и трудовой эксплуатации, а также распространению детской порнографии. В Интерпол есть специальный субдепартамент, занимающийся этими вопросами. Одной из задач субдепартамента заместитель начальника этой структуры господин Хэмиш Мак Кэллок назвал выявление организованных преступных групп, которые профессионально занимаются сексуальной эксплуатацией детей и женщин.

Хэмиш Мак Кэллок отметил, что многие страны мира сейчас ужесточают свое законодательство, усиливая наказание за контрабанду людей. Беларусь активно сотрудничает с Интерпол.

Мак Кэллок : <Что касается Республики Беларусь, - мы полностью получили соответствующую информацию, необходимую для наших аналитических отчетов, и Беларусь оказывает нам всемерную поддержку в этом направлении. В июне сотрудник правоохранительных органов Беларуси посетит штаб-квартиру Интерпола и пройдет четырехнедельный обучающий курс. Основные его усилия будут направлены на определение потерпевших именно из Беларуси>.

В базе данных Интерпола аккумулировано более миллиона картинок с детской порнографией, и для идентификации приходится проделывать огромный объем работы. И лишь опознание страны происхождения потерпевших в первую очередь помогает найти следы преступников.

Торговля женщинами, по словам Мака Кэллока , очень тесно связана и с другими видами преступлений, такими как контрабанда, торговля оружием, незаконным оборотом наркотиков. Риск преступников, занимающихся торговлей людьми, ниже, чем при торговле, скажем, оружием. Но прибыль, которую они получают , вполне сопоставима с прибылью от торговли оружием или наркотиками.