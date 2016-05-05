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Выездная торговля 9 мая в Минске: места и время проведения

05 мая 2016 19:00
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Новости Беларуси. 12 тысяч метров торговых рядов. Такой общей протяженности достигнут уличные ярмарки в праздничные дни. Масштабная торговля развернется во всех районах столицы. Адреса самых крупных объектов вы видите на своих экранах.

Выездная торговля 9 мая в Минске: места и время проведения -1


Посетителей будут ждать стилизованные подворья, песни военных лет под баян, интерактивные игры и конкурсы, а также разнообразие кулинарных, кондитерских изделий, изобилие мясных и рыбных блюд, традиционный шашлык и национальная кухня.

Всего в обслуживании праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, будут задействованы более 600 торговых организаций Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 

# общество # День Победы

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