Выездная торговля 9 мая в Минске: места и время проведения

Новости Беларуси. 12 тысяч метров торговых рядов. Такой общей протяженности достигнут уличные ярмарки в праздничные дни. Масштабная торговля развернется во всех районах столицы. Адреса самых крупных объектов вы видите на своих экранах.

Посетителей будут ждать стилизованные подворья, песни военных лет под баян, интерактивные игры и конкурсы, а также разнообразие кулинарных, кондитерских изделий, изобилие мясных и рыбных блюд, традиционный шашлык и национальная кухня.

Всего в обслуживании праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, будут задействованы более 600 торговых организаций Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

