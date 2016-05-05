Выездная торговля 9 мая в Минске: места и время проведения

Новости Беларуси. 12 тысяч метров торговых рядов. Такой общей протяженности достигнут уличные ярмарки в праздничные дни. Масштабная торговля развернется во всех районах столицы. Адреса самых крупных объектов вы видите на своих экранах.
Новости Беларуси. 12 тысяч метров торговых рядов. Такой общей протяженности достигнут уличные ярмарки в праздничные дни. Масштабная торговля развернется во всех районах столицы. Адреса самых крупных объектов вы видите на своих экранах.
Посетителей будут ждать стилизованные подворья, песни военных лет под баян, интерактивные игры и конкурсы, а также разнообразие кулинарных, кондитерских изделий, изобилие мясных и рыбных блюд, традиционный шашлык и национальная кухня.
Всего в обслуживании праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, будут задействованы более 600 торговых организаций Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.