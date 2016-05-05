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С 7 по 9 мая в центральной части Минска будет ограничена парковка авто

05 мая 2016 18:52
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Новости Беларуси. По всей республике идёт подготовка к празднованию Дня Победы. Самые массовые мероприятия состоятся в Минске. Уже сегодня организаторы торжеств предупреждают, что 7, 8 и 9 мая в центральной части столицы на некоторых улицах ограничат парковку автомобилей.

С 7 мая и до окончания праздника на улицах, примыкающих к площади Победы. 8 и 9 мая будет запрещена парковка вдоль проспекта Машерова от проспекта Независимости до Победителей, включая придорожные парковки.

Коснутся изменения и общественного транспорта. Так, 9 мая поезда на станции метро «Площадь Победы»  будут делать остановку только ранним утром и с 13 до 17 часов. Корректируется и периодичность движения составов метрополитена. Всё это сделано для удобства пассажиров.

Вечерние мероприятия 9 мая в Минске будут проходить до 22 часов.

В завершение праздника запланирован салют, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # День Победы

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