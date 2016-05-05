Митинг-реквием прошел у памятника Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева в Минске

Новости Беларуси. 5 мая возле памятника Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева, павшего смертью храбрых при освобождении Беларуси, прошел митинг-реквием, приуроченный к 71-ой годовщине Победы.

К бронзовому бюсту возложили цветы ветераны и представители дипломатических миссий, минутой молчания почтили память юного бойца.

Во время памятного мероприятия под аккомпанемент оркестра прозвучали песни военных лет.

Сотрудники посольства Кыргызской Республики и представители Мингорисполкома высадили возле мемориала «Ели Победы».

Джумаш Асаналиев, уроженец Кыргызской Республики, освобождал Беларусь в годы Отечественной войны от немецко-фашистских захватчиков. С глазу на глаз двадцатилетний юноша остался в бою с противником. Посмертно он удостоен высокой награды – звания Героя Советского Союза, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.