Прямой эфир

Митинг-реквием прошел у памятника Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева в Минске

05 мая 2016 18:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 5 мая возле памятника Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева, павшего смертью храбрых при освобождении Беларуси, прошел митинг-реквием, приуроченный к 71-ой годовщине Победы.

К бронзовому бюсту возложили цветы ветераны и представители дипломатических миссий, минутой молчания почтили память юного бойца.

Во время памятного мероприятия под аккомпанемент оркестра прозвучали песни военных лет.

Сотрудники посольства Кыргызской Республики и представители Мингорисполкома высадили возле мемориала «Ели Победы».

Джумаш Асаналиев, уроженец Кыргызской Республики, освобождал Беларусь в годы Отечественной войны от немецко-фашистских захватчиков. С глазу на глаз двадцатилетний юноша остался в бою с противником. Посмертно он удостоен высокой награды – звания Героя Советского Союза, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Беларусь помнит

Другие новости рубрики

Все новости
Память погибших в Великой Отечественной войне связистов почтили 5 мая в Белгосакадемии связи
05 мая 2016 18:37

Память погибших в Великой Отечественной войне связистов почтили 5 мая в Белгосакадемии связи

«Мы чувствуем себя не забытыми»: в Беларуси на известные военные песни сняли клипы с участием ветеранов
05 мая 2016 18:20

«Мы чувствуем себя не забытыми»: в Беларуси на известные военные песни сняли клипы с участием ветеранов

Газета в авторитете: в День печати о тех, кто выпускает и кто читает бумажную прессу
05 мая 2016 18:12

Газета в авторитете: в День печати о тех, кто выпускает и кто читает бумажную прессу