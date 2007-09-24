Выбирай экономичный чайник!

Стандарты на энергомаркировку бытовых электроприборов будут разработаны в Беларуси к концу года. Этот знак укажет насколько данная продукция энергоэкономична. В настоящее время в Беларуси уже действуют национальные стандарты на стиральные машины и холодильники. Этикетка энергоэффективности будет прилагаться к руководству по эксплуатации или размещается на изделии. Отметим, что нормативно-техническая документация, которая разрабатывается в Беларуси, полностью соответствует требованиям Евросоюза.