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Выбирай экономичный чайник!

24 сентября 2007 10:40
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Стандарты на энергомаркировку бытовых электроприборов будут разработаны в Беларуси к концу года. Этот знак укажет насколько данная продукция энергоэкономична. В настоящее время в Беларуси уже действуют национальные стандарты на стиральные машины и холодильники. Этикетка энергоэффективности будет прилагаться к руководству по эксплуатации или размещается на изделии. Отметим, что нормативно-техническая документация, которая разрабатывается в Беларуси, полностью соответствует требованиям Евросоюза.
# общество

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