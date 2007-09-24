Космические разработки доступны всем

Институт экспериментальной ботаники реализовал проект по разведению растений в условиях невесомости и на подводных лодках, и теперь готов представить белорусским дачникам уникальный многолетний субстрат для выращивания рассады и парниковых растений.

В здании НИИ под одной крышей рождаются и получают реализацию проекты по зоологии, ботанике, здесь же решаются и насущные проблемы аграриев. Именно в институте экспериментальной ботаники разработали уникальный субстрат для рассады и парниковых растений. Кстати, его замечательные свойства видны уже в кабинете завлаборатории. Судя по внешнему виду, цветы приживаются отлично.

Тиражировать капризную карельскую березу на белорусской почве также обещают в институте экспериментальной ботаники. Если опыты окажутся успешными, то отечественная деревообрабатывающая промышленность получит возможность работать с ценной, элитарной породой по местным ценам.



На сегодняшний день сомнений в успехе не вызывают эксперименты с новым видом картофеля. По убеждению ученых, за девять селекционных лет, которые проходит каждый новый сорт перед тем как выйти в тираж, растение вбирает в себя слишком много вирусов и бактерий, если сократить срок до 4 лет, то неприятных последствий можно избежать.

Белорусские разработки заинтересовали китайских ученых. В перспективе создание трех совместных центров, и несколько готовых договоров.

Ученые сетуют: статус института не позволяет самостоятельно заниматься продажей готовых разработок. Остается лишь ждать, когда ноу-хау заинтересует отечественных промышленников.