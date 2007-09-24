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Открытие мультиплекса в Минске намечено на май-июнь будущего года

24 сентября 2007 08:03
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Кинокомплекс рассчитан более чем на тысячу зрителей. Фильны можно будет смотреть сразу в пяти кинозалах одновременно. Вырастет современный мультиплекс на месте старого кинотеатра "Беларусь", который был снесен еще в прошлом году. Совсем рядом с кинокомплексом построят подземный паркинг в два уровня. Проектировщики предусмотрели также и наземную автостоянку на 40 автомобилей. На строительство из бюджета республики выделено более 10 миллиардов белорусских рублей. По предварительным прогнозам, новостойка полностью окупится через год.
# общество

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