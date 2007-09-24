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Временные неудобства для автолюбителей

24 сентября 2007 08:04
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В Минске по ул.Ольшевского на участке от проспекта Пушкина до улицы Петра Глебки с 25 сентября по 30 октября будет ограничено движение всех видов транспорта.Это связано с выполнением капитального ремонта улицы.
# общество

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