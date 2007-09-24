Временные неудобства для автолюбителей

Кинокомплекс рассчитан более чем на тысячу зрителей. Фильны можно будет смотреть сразу в пяти кинозалах одновременно.
Институт экспериментальной ботаники реализовал проект по разведению растений в условиях невесомости и на подводных лодках, и теперь готов представить белорусским дачникам уникальный многолетний субстрат для выращивания рассады и парниковых растений.
Звериные тропы любителям охоты не покажут, зато заменят просто "охоту" на "комфортный отдых со всеми удобствами".
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