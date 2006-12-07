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Всем гражданам - равные права в трудоустройстве

07 декабря 2006 09:13
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Правительство Беларуси утвердило Положение о порядке установления брони для приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда. Чтобы их трудоустроить, местные исполнительные и распорядительные органы бронируют у нанимателей некоторое число вакансий. В новом документе расширен и перечень категорий безработных: это впервые ищущие работу молодые люди до 21 года, сироты в возрасте 18-23 лет, а также родители в неполных семьях.
# общество

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