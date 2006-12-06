Детский лепет не так уж наивен

Расшифрован универсальный младенческий язык. Молодая мама из Австралии Присцилла Дунстан утверждает, что все крики, писки и кряхтение можно разделить на несколько групп, которые обозначают голод, усталость и общий дискомфорт. По словам австралийки, ее словарь языка новорожденных - настоящая панацея для молодых родителей. Теперь они смогут быстро успокоить своего малыша и спокойно спать всю ночь напролет.

Научиться понимать язык грудных детей можно. Для этого нужно знать пару ключевых фраз, иметь хороший слух и быть очень внимательным. Когда малышам всего несколько недель, они разговаривают одинаково на всех языках мира. И только невнимательные взрослые в детском плаче ничего не понимают.



"Я выделила пять отчетливых "слов", которые младенцы используют в попытке привлечь к себе внимание родителей. Например, когда ребенок хочет есть, он произносит: "ня!". Звуки: "ау!", "э!", "иэо!" и "хе!" указывают на то, что младенец устал, ему нужно срыгнуть, у него газы или ему неудобно лежать. Я считаю, говорит Присцилла Дунстан, что младенцы издают звуки рефлекторно, в соответствии со своими потребностями. К примеру, звук "ня!" получается у них из-за того, что дети пытаются плакать и одновременно сосать, отчего язык прилипает к нёбу".



Молодая мама с абсолютным слухом заявляет, что каждый раз плач малыша начинается с определенной ноты, и, если прислушаться, можно безошибочно определить, чего он хочет. После восьми лет исследований, на которые Присциллу вдохновили отчаянные попытки успокоить вечно плачущего сына Тома, мисс Дунстан учит других родителей понимать своих детей.

С помощью этих звуков, утверждает Присцилла, грудные дети общаются только до трех месяцев. Потом малыши плачут уже осмысленно.