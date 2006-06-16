Всё самое красивое - сверху, всё самое интересное - под землей

Под площадью Независимостью идут активные строительные работы. Реконструкция площади Независимости должна завершиться ко Дню города, а светомузыкальный фонтан, панорамные лифты и три этажа магазинов, кафе и кинозалов минчане смогут увидеть в начале сентября.

Это самая большая площадь в СНГ, а теперь еще и одна из самых красивых. Площадь Независимости скоро полностью предстанет в своей красе. Все внешние работы почти закончились. Сейчас строительные работы ведутся под землей на глубине более 10 метров. Увидеть то, что происходит там, можно через световые купола. Центральный купол - самый большой и самый многофункциональный. Под ним и вокруг него будет все самое интересное.

Изюминка подземного общественно-торгового центра - круглая площадь. Блок №3 - так называют её строители. Всю площадь Независимости под землей условно разделили на пять блоков. Сейчас строительные бригады переходят от третьего к четвертому, второй блок, где размещены помещения для магазинов, уже почти готов.

Еще одним <секретом> поделился главный инженер дирекции по реконструкции Площади Независимости Павел Хатковский: управлять фонтаном, расположенном на площади, будет компьютер.

И строители, и жители города с нетерпением ждут того дня, когда можно будет продемонстрировать результат своего труда, когда можно будет увидеть разрекламированный светомузыкальный фонтан и огромную люстру, которая украсит центральный купол и будет периодически переливаться под брызгами фонтана.