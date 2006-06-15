Столичные зоны отдыха готовы к летнему сезону

В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии сообщили, что Минские пляжи отвечают всем необходимым санитарным требованиям. Семь столичных водохранилищ и водоемов - Дрозды, Минское море, Криница, Цна, Вяча, Птичь и Комсомольское озеро располагают 28 пляжами.Необходимые работы по наведению порядка на этих территориях были проведены весной предприятиями районов, закрепленными за конкретными зонами отдыха, а также Минским леспаркхозом. В частности, отремонтировано оборудование, территории очищены от зарослей и сухостоя, приведены в порядок акватории, установлены мусорные контейнеры. Проведены работы по подсыпке песком прибрежной и подводной территорий. В преддверии летнего сезона санитарной службой были проведены лабораторные исследования воды на микробиологические и санитарно-химические показатели. "Предпосылки для запрещения купания отсутствуют", - подчеркнули специалисты. Кроме того, такой лабораторный контроль будет проводиться каждые две недели лета, а еженедельными будут рейды столичного центра гигиены и эпидемиологии.