Зеленый свет <зеленому> туризму

Теперь заниматься бизнесом в стиле <кантри> может любой белорусский сельчанин. Главное - желание, просторный дом и наличие в нем коммуникаций.

Туристический бизнес в Беларуси - отрасль стремительно развивающаяся. Отдыхом соотечественников за рубежом и не только занимаются около 600 компаний. На данный момент приоритетная задача - развитие индустрии туризма внутри страны. Компании, сделавшие ставку на отдых в Беларуси, получат государственную поддержку. Модный агротуризм нынче в Беларуси как никогда доступен. Все организационные нюансы упрощены и закреплены юридически. Этот бизнес объявлен вне предпринимательской деятельности. Теперь любой сельчанин может ждать в гости туристов.

Освободят от уплаты налогов и большинство белорусских музеев. Это позволит привлечь больше посетителей. А вот отечественные здравницы отныне станут туристическими центрами в миниатюре. Кроме привычного набора процедур здесь можно рассчитывать и на активный отдых.