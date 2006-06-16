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Дольщиков защитили от недобросовестных застройщиков

16 июня 2006 07:45
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Президент Беларуси подписал указ, устанавливающий единые правила осуществления для граждан и организаций долевого строительства жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме и связанных с ним объектов недвижимости.

В документе предусматриваются  меры,  обеспечивающие защиту прав дольщиков от недобросовестных застройщиков и меры по предотвращению спекуляций на  рынке жилья.  Уточняются и сроки долевого строительства. Предельный срок определяется в договоре с дольщиком и не может превышать трех лет со дня заключения контракта.

Кроме этого, вводится  административная,  экономическая  и  гражданско-правовая  ответственность  сторон  договора  за  неисполнение  или ненадлежащее  исполнение обязательств, в том  числе  за  нарушения требований  к  качеству,  ценообразованию и сроков исполнения  обязательств.

# общество

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