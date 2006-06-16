Дольщиков защитили от недобросовестных застройщиков

Президент Беларуси подписал указ, устанавливающий единые правила осуществления для граждан и организаций долевого строительства жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме и связанных с ним объектов недвижимости.

В документе предусматриваются меры, обеспечивающие защиту прав дольщиков от недобросовестных застройщиков и меры по предотвращению спекуляций на рынке жилья. Уточняются и сроки долевого строительства. Предельный срок определяется в договоре с дольщиком и не может превышать трех лет со дня заключения контракта.

Кроме этого, вводится административная, экономическая и гражданско-правовая ответственность сторон договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, в том числе за нарушения требований к качеству, ценообразованию и сроков исполнения обязательств.