Встретить Новый год с размахом: сколько тратят белорусы на праздничный стол?

Новости Беларуси. А белорусы готовятся с размахом встретить 2016-й год. Многие по традиции семьями соберутся за праздничным столом, поэтому на предновогодний шоппинг предпочитают отправляться заранее. Торговля уже ощутила предновогодний ажиотаж. Полки с продуктами в эти дни стремительно пустеют. Тоннами скупают мандарины, на ура расходится красная икра, реками утекает шампанское. Новогоднее застолье хоть и весомая часть декабрьских расходов, однако на нем, похоже, белорусы не экономят. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ измерила длину среднего чека.

Чтобы не стать звеном гирлянд очередей в последний день уходящего года, закупать ингредиенты на праздничный стол белорусы начали еще задолго до время «Ч». Вся торговля уже как с неделю живет в ритме новогодней фиесты. Купец за купцом идут нон-стоп. Берут кто на миллион, а кто и на три. Денег в эти дни не жалеют.

Пустеют полки с традиционным Советским, тоннами разбирают главный фрукт праздничного стола.

Денис Лобач, укладчик-упаковщик

В эти дни за 2-3 дня уходить где-то около 8 тонн.

Впрочем, судя по наполнению потребительских корзин, вкус у праздника будет богатым. Мясные деликатесы, красная рыба, сыр с плесенью – в списке Валерия Семеновича еще более трех десятков позиций.

Валерий Еремейчик:

Мясо, филе, шампиньоны, креветки. Это малая часть списка, потому что часть уже куплена. Это я докупаю… Икорочки пару баночек сейчас найдем.

О том, сколько будет стоить праздничный стол, он скромно умалчивает. При этом убеждает: денег хватит на все. На экстренный случай у Валерия Семеновича еще и заначка припасена.

Денег покупатели не считают. Да и цифры на ценниках, судя по всему, их тоже мало интересуют. Аргумент у каждого один: как Новый год встретишь, так его и проведешь. А потому и на авоськи взгляд ни глазами экономиста, а с позиции настоящего гурмана.

Покупатели:

Я смотрю на то, какое качество у продукта, а на цены как раз в эти дни не смотрю.

Обычно на Новый год не экономим. Потому что целый год работаем для того, чтобы нормально проститься с этим годом.

Валентина Железная, СТВ:

Своя арифметика в эти дни и у кассиров. Им бы успевать менять кассовые ленты. Ведь длина среднестатистического чека измеряется ни одним метром.