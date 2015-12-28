В Минск пришла зима: День жестянщика, работа коммунальщиков, обувщиков и неподдельная радость детей

Новости Беларуси. И напоследок, конечно же, снег. В Беларусь наконец пришла зима. А вместе с ней заносы на дорогах, гололед на тротуарах и счастливая ребятня во дворах. Как встретили первый снег в Минске – корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Пусть и с опозданием длинною в месяц, но зима пришло-таки в Беларусь. Толщина снежного покрова, как видим, 8 сантиметров. Кстати, синоптики утверждают, что на отдельных участках дороги доходит до 11. А вот в канун прошлого Нового года на линейке была отметка в 2 раза больше. Но, пожалуй, сегодня это как раз тот случай, когда размер уж точно значения не имеет. Куда важнее сам факт.

И фотофакт.

С самого утра погода стала одним из главных ньюсмейкеров страны. В социальных сетях то и дело появляются завораживающие снимки с первым полноценным снегом: вот пушистый шар просится в дом, а это рыжий шпиц оставляет свои следы на белом покрывале, или, к примеру, белка Есений на подоконнике обдумывает план действий. Меж тем действия Госавтоинспекции отлажены годами.

Погодные условия сложные. Да и бич дорог — человеческую безалаберность — забывать нельзя. С 1 декабря по 1 марта использование зимних шин обязательно. В противном случае штраф до половины базовой.

Владимир Кондрусь, старший инспектор отдела ГАИ РУВД Фрнзенского района Минска:

В большинстве своем водители управляют транспортными средствами, переобутыми в соответствии с законом зимними шинами.

Здесь же работы сегодня прибавилось. Не менее 700 пар обуви ежемесячно обретают в витебской мастерской новую жизнь.

Виктор Подрез, мастер по ремонту обуви:

Приносили обувь для собачки. И мы там делали профилактику на 4 ножки. Еще Дед Мороз приносил обувь себе. Очень красивые белые сапожки.

Возвращаясь к теме дорог, одно из самых ожидаемых явлений зимы сегодня так и не случилось. День жестянщика отменен. За минувшие сутки в Минске произошло 70 ДТП — и это несколько меньше, чем в обычные дни.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Для того чтобы не попасть в неприятные ситуации, водитель, в первую очередь, должен соблюдать безопасную дистанцию от впереди идущего транспортного средства, чувствовать свой автомобиль, не делать резких маневров.

Слаженную работу демонстрируют коммунальщики. На автомагистралях и развязках вся линейка снегоуборочной техники. Сотрудники службы и в это время продолжают очищать от белого ковра тротуары и остановки общественного транспорта.

А вот кому такой снег точно не мешает, так это детям. Снеговика пока слепить пусть и сложно, зато зимними забавами можно насладиться вдоволь. Кстати, будет идти снег и в новогоднюю ночь — таков прогноз синоптиков.