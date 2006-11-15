Студенты отмечают День карьерного роста

Сегодня студенты, которые получают образование в области информационных технологий в БГУ отмечают День карьерного роста.

Специалисты вуза расскажут о прохождении предстоящей практики, а также о предприятиях республики, работающих в сфере информационных технологий. Студентов познакомят с эффективными способами начала профессиональной деятельности. В рамках мероприятия пройдет открытая дискуссия студентов с представителями ведущих IT-компаний, будут организованы мастер-классы, во время которых студенты получат необходимые рекомендации.

Начать построение своей карьеры в IT-сфере смогут и участники первой олимпиады по прикладному программированию. Первый её тур стартовал в Минске. Посоревноваться смогут все, кто учится, работает в области промышленного программирования либо просто увлекается разработкой программного обеспечения. Олимпиада пройдёт в несколько этапов, а ее итоги подведут 24 ноября. Очный тур пройдёт 10 декабря на базе факультета прикладной математики и информатики Белгосуниверситета.