Прямой эфир

Минский зоопарк ожидает пополнение

15 ноября 2006 14:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сюда из Москвы привезут 13-летнего самца человекообразной обезьяны.

Взрослый шимпанзе появится в белорусском зоопарке впервые. Как сообщили ветеринары, раньше это животное  содержалось  у  частных  дрессировщиков,  обезьяна выступала на улицах и на вечеринках в московских ночных клубах ". 
Для шимпанзе уже  строится  отдельная  клетка, и как  только  она  будет  готова, животное привезут в Минск.

А вот приматы калифорнийского зоопарка демонстрируют способности к рисованию. Работы начинающих "художников" поражают яркостью палитры и  высокой экспрессивностью. Однако краски не всегда используются по назначению. Объектами воплощения художественного замысла служат не только бумага, но и ближайшие соседи. В дальнейшем творения художников-орангутангов будут выставлены для всеобщего обозрения в торговом центре зоопарка. Также их можно увидеть на сайте заведения. Но продажи картин через Интернет не проводятся. Сделать свою заявку можно только лично, прибыв в зоопарк.
 
"Все сборы от продажи полотен будут переданы в фонд защиты приматов. Ранее у нас уже выставлялись на торги шесть работ. Несмотря на то, что стартовая цена картин была 50 долларов, уже через несколько часов после открытия аукциона ставки выросли до нескольких сотен долларов", - сообщил директор зоопарка Сан-Диего Ким Ливингстоун.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
15 ноября 2006 08:52

Студенты отмечают День карьерного роста

14 ноября 2006 12:01

Пишите Санта-Клаусу письма!

14 ноября 2006 08:46

В Беларуси проходит акция "Пьянству - нет"