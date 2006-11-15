Минский зоопарк ожидает пополнение

Сюда из Москвы привезут 13-летнего самца человекообразной обезьяны.

Взрослый шимпанзе появится в белорусском зоопарке впервые. Как сообщили ветеринары, раньше это животное содержалось у частных дрессировщиков, обезьяна выступала на улицах и на вечеринках в московских ночных клубах ".

Для шимпанзе уже строится отдельная клетка, и как только она будет готова, животное привезут в Минск.

А вот приматы калифорнийского зоопарка демонстрируют способности к рисованию. Работы начинающих "художников" поражают яркостью палитры и высокой экспрессивностью. Однако краски не всегда используются по назначению. Объектами воплощения художественного замысла служат не только бумага, но и ближайшие соседи. В дальнейшем творения художников-орангутангов будут выставлены для всеобщего обозрения в торговом центре зоопарка. Также их можно увидеть на сайте заведения. Но продажи картин через Интернет не проводятся. Сделать свою заявку можно только лично, прибыв в зоопарк.



"Все сборы от продажи полотен будут переданы в фонд защиты приматов. Ранее у нас уже выставлялись на торги шесть работ. Несмотря на то, что стартовая цена картин была 50 долларов, уже через несколько часов после открытия аукциона ставки выросли до нескольких сотен долларов", - сообщил директор зоопарка Сан-Диего Ким Ливингстоун.