Накануне 39-го Международного конкурса «Мисс Интерконтиненталь-2009» минчанка Мария Есьман станет лицом Беларуси.

27 сентября на сцене Футбольного манежа пройдет 39-й Международный конкурс «Мисс Интерконтиненталь-2009». Этот конкурс, ведущий свою историю с 1971 года, входит в пятерку самых престижных состязаний красоты в мире. Переходящая награда - корона из платины с 720 бриллиантами, оцененная в $361 тыс., считается самой дорогой среди подобных украшений.

В предстоящем конкурсе примут участие представительницы из 70 стран. Беларусь на конкурсе будет представлять минчанка Мария Есьман. Уже появились биллборды, плакаты и ситилайты в аэропорту с ее изображением, сообщает Маркетинг.by.