Застройщик несет полную ответственность за свою работу перед дольщиком

В Беларуси планируется ввести административную ответственность застройщика за неустранение недоделок на объектах долевого строительства, в частности многоквартирных жилых домов.

Такая норма содержится в законопроекте о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях, принятых 6 декабря в первом чтении депутатами Палаты представителей Национального собрания республики.

Если застройщик не направит дольщику информацию о внесении изменений в договор о переносе сроков ввода объекта в эксплуатацию, не передаст своевременно документы, необходимые для оформления права собственности на объект, также будет применяться административная ответственность. Она предусмотрена в виде штрафа от 50 до 100 базовых величин.