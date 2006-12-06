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Застройщик несет полную ответственность за свою работу перед дольщиком

06 декабря 2006 12:12
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В Беларуси планируется ввести административную ответственность застройщика за неустранение недоделок на объектах долевого строительства, в частности многоквартирных жилых домов.

Такая норма содержится в законопроекте о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях, принятых 6 декабря в первом чтении депутатами Палаты представителей Национального собрания республики.

Если застройщик не направит дольщику информацию о внесении изменений в договор о  переносе сроков ввода объекта в эксплуатацию, не передаст своевременно документы, необходимые для оформления права собственности на объект, также будет применяться  административная ответственность. Она предусмотрена в виде штрафа от 50 до 100 базовых величин.

# общество

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