Столичный Дед Мороз меняет формат работы

В этом сезоне главный новогодний персонаж в своей резиденции будет вести не только индивидуальный, как это было в прошлые годы, но и групповой приём детей.

Такое пожелание высказали классные руководители средних школ и иногородние жители. К слову, для воспитанников детских домов такая услуга будет бесплатной. Принимать в своей резиденции седобородый волшебник будет с 21 по 31 декабря.

Тем временем, отечественные туристические базы в этом сезоне станут самым популярным местом новогоднего отдыха белорусов. Такие предпочтения связаны с улучшением качества сервисных услуг и относительной доступностью цен. Белорусские турбазы и базы отдыха стали пользоваться большой популярностью и у россиян, потому что цены у нас гораздо ниже. На рождественские каникулы в Беларусь традиционно приезжают также туристы из северных регионов Польши и Германии. Больше всего их привлекает новогодний Минск, Браславские озера и белорусские леса. А самые популярные страны на зимние праздники у белорусов - Чехия, Польша, Франция, Египет и Арабские эмираты.