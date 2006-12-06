Прямой эфир

Столичный Дед Мороз меняет формат работы

06 декабря 2006 12:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В этом сезоне главный новогодний персонаж в своей резиденции будет вести не только индивидуальный, как это было в прошлые годы, но и групповой приём детей.

Такое пожелание высказали классные руководители средних школ и иногородние жители. К слову, для воспитанников детских домов такая услуга будет бесплатной. Принимать в своей резиденции седобородый волшебник будет с 21 по 31 декабря.

Тем временем, отечественные туристические базы в этом сезоне станут самым  популярным  местом новогоднего  отдыха  белорусов. Такие  предпочтения  связаны с  улучшением  качества сервисных услуг и относительной доступностью цен. Белорусские турбазы и базы отдыха стали  пользоваться  большой популярностью и у россиян, потому что цены у нас гораздо ниже. На  рождественские  каникулы в Беларусь традиционно приезжают также туристы из северных регионов Польши и  Германии. Больше всего их привлекает новогодний Минск, Браславские озера и белорусские леса. А самые популярные страны на  зимние праздники у белорусов  - Чехия, Польша, Франция, Египет и Арабские эмираты.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
06 декабря 2006 09:47

Гололед не застанет врасплох

06 декабря 2006 09:30

На окраине Борисова прощались с наследством военных времен

05 декабря 2006 15:33

Для сельскохозяйственных работников - новое поле деятельности