«Всем горожанам и гостям понравится»: Гродно готовится отметить 889-летие

Новости Беларуси. Гродно готовится отметить очередной День рождения. Городу над Неманом исполняется 889 лет. До праздника меньше недели, но череда мероприятий уже началась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в парке Жилибера появилась фотозона в виде сердца. Вечером там засияет аллея огней. Откроются к годовщине и две дороги: Индурское шоссе после реконструкции и абсолютно новый проспект. Важным событием станет и открытие нового микрорайона – там получат ключи от квартир первые новоселы. В городе также станет больше на одну амбулаторию и автозаправочную станцию.