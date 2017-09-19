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«Всем горожанам и гостям понравится»: Гродно готовится отметить 889-летие

19 сентября 2017 06:56
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Новости Беларуси. Гродно готовится отметить очередной День рождения. Городу над Неманом исполняется 889 лет. До праздника меньше недели, но череда мероприятий уже началась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в парке Жилибера появилась фотозона в виде сердца. Вечером там засияет аллея огней. Откроются к годовщине и две дороги: Индурское шоссе после реконструкции и абсолютно новый проспект. Важным событием станет и открытие нового микрорайона – там получат ключи от квартир первые новоселы. В городе также станет больше на одну амбулаторию и автозаправочную станцию.

«Всем горожанам и гостям понравится»: Гродно готовится отметить 889-летие-1

Александр Войтулянис, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского горисполкома:
Город, естественно, готовится к этому мероприятию – как коммунальными службами, так и творческими силами. Думаю, всем горожанам понравится, а также гостям нашего города. Всё будет великолепно. И основные мероприятия развернутся в субботу 23 числа на центральных площадях нашего города.

На протяжении всей праздничной недели город наполнится выставками, арт-инсталляциями и концертами под открытым небом. В субботу – главный аккорд праздника: десятки интерактивных площадок, закладка плит на аллее кино, фестиваль сыра и, конечно, фейерверк в вечернем небе.

# общество # Праздничные даты # Фотофакт

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