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Во дворе на улице Якубова появилась библиотека под открытым небом

18 сентября 2017 20:17
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Новости Беларуси. Уже неоднократно доказано, что  чтение полезно не только для ума, но и для здоровья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Особенно – на свежем воздухе. Вот и во дворе на улице Якубова появилась своя библиотека под открытым небом.

Во дворе на улице Якубова появилась библиотека под открытым небом-1

Так называемый буккроссинг – книжный прокат – появился здесь недавно, но уже стал популярным. Книжки можно брать абсолютно бесплатно и не возвращать. Сейчас в этом «скворечнике знаний» (он по форме как скворечник) можно найти белорусскую и русскую классику, приключения и даже инструкцию по сборке дизельного трактора.

Во дворе на улице Якубова появилась библиотека под открытым небом-3

# общество # Фотофакт # Книги

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