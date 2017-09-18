Во дворе на улице Якубова появилась библиотека под открытым небом

Новости Беларуси. Уже неоднократно доказано, что чтение полезно не только для ума, но и для здоровья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Особенно – на свежем воздухе. Вот и во дворе на улице Якубова появилась своя библиотека под открытым небом.

Так называемый буккроссинг – книжный прокат – появился здесь недавно, но уже стал популярным. Книжки можно брать абсолютно бесплатно и не возвращать. Сейчас в этом «скворечнике знаний» (он по форме как скворечник) можно найти белорусскую и русскую классику, приключения и даже инструкцию по сборке дизельного трактора.