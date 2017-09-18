Новости Беларуси. Едем в гости в два раза быстрее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Микрорайоны «Дражня» и «Степянка» соединила новая дорога. Строили её около 4 лет. Под землёй проложили новый коллектор протяжённостью почти полтора километра.

А на поверхности – полностью обновили всю магистраль – расширили до 4 полос, поменяли асфальт, облагородили прилегающую территорию.

Владимир Шаримо, ведущий инженер отдела технического надзора ГП «Гордорстрой»:

Выполнялись работы по переустройству сетей наружного освещения, устройству тротуров из асфальтобетона. Было уложено в местах перехдов, тактильная плитка.