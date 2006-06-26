Тополиный пух. Жара. Июнь...

Минчане жалуются на тополиный пух председателю Мингорисполкома и предлагают вырубить в столице эти деревья. Обилие тополиного пуха, который буквально атаковал горожан всю минувшую неделю, заставил их звонить на <горячую линию> мэра города. Как сообщили в отделе писем и приема граждан Мингорисполкома, никогда ранее подобных звонков не поступало. Мнение жителей столицы относительно посадки тополей в городе было передано руководству предприятия <Минскзеленстрой>. Озеленители сообщили, что кроме тополиного пуха им сейчас приходится бороться и с высыханием зеленых насаждений в городе. Особенно плохо жаркие дни переносят городские клумбы. И существующая система полива не спасает 9 тысяч газонов.