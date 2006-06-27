Будем прививать здоровые привычки!

Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов поручил столичной милиции, налоговикам и санитарной службе проанализировать работу летних кафе: от ассортимента торговых точек до возраста и социального статуса их посетителей.

- Почему мы не прививаем обычай пить квас, прохладительные напитки, кофе, чай? - возмутился мэр столицы. - Ведь никто из торговцев не просит разрешения открыть летнее кафе для продажи сока или минеральной воды. Нет, обязательно подавай им точку для продажи пива. Посмотрите, как делается на Западе: сидят горожане за столиками уличных кафе, пьют кофе, сок: Пиво там не льется рекой, как у нас.

Увы, в Минске уже нормой такая картинка: идет по проспекту 17-летняя девушка, в одной руке - сигарета, в другой - бутылка пива. И не эстетично, и для здоровья вредно. Этой проблемой надо бы заниматься всем вместе.