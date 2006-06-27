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Будем прививать здоровые привычки!

27 июня 2006 13:57
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Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов поручил столичной милиции, налоговикам и санитарной службе проанализировать работу летних кафе: от ассортимента торговых точек до возраста и социального статуса их посетителей.

- Почему мы не прививаем обычай пить квас, прохладительные напитки, кофе, чай? - возмутился мэр столицы. - Ведь никто из торговцев не просит разрешения открыть летнее кафе для продажи сока или минеральной воды.  Нет, обязательно  подавай им точку для продажи пива. Посмотрите, как делается на Западе: сидят горожане за столиками уличных кафе, пьют кофе, сок: Пиво там не льется рекой, как у нас.

Увы,  в Минске уже нормой такая картинка: идет по проспекту 17-летняя девушка, в одной руке - сигарета, в другой - бутылка пива.  И не эстетично, и для здоровья вредно. Этой проблемой надо  бы заниматься всем вместе.

# общество

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