Вручены премии "За духовное возрождение"

Премии "За духовное возрождение" 2007 года и специальные премии главы государства деятелям культуры и искусства вручил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Впервые за историю существования премии ее получили сразу два православных священника. Среди лауреатов протоиерей Андрей Крутелев, который награжден за строительство пяти храмов.



Андрей Крутелев вырос в обычной советской семье. Закончил военное училище, работал на заводе. 14 лет назад его первого из всего рода дорога привела именно к храму. За эти годы с божьей помощью ему удалось построить пять церквей. Последняя, своей удивительной красотой встречает всех, кто въезжает в Боровляны. В псковском стиле. Из камня. С балкончиками.



Храм строится пять лет. По современным меркам - это немного. Сейчас здесь уже проводятся службы. В середине декабря церковь освящена в честь Святой Живоначальной Троицы. На прихрамовой территории есть детская площадка.



В маленькую церковь у больницы со своими страхами и болью приходят не только пациенты, но и врачи перед операциями. Она всегда полна прихожан.





Среди награжденных специальной премией Президента - авторский коллектив "Столичного телевидения" - за подготовку и проведение телевизионной акции "Время детСТВа". Она включала в себя цикловой проект "Горад Дзяцинства" и 18-ти часовой телемарафон, который прошел в эфире нашего телеканала 1 июня 2007 года в День защиты детей.



Не случайный год, не случайный проект. 12 месяцев программа столичного телевидения "Горад дзяцiнства" колесила по городам Беларуси. 20 командировок, 85 героев. Все во имя конкретной благородной цели. Подарить хотя бы одному ребенку то, что не купишь ни за какие деньги - родительскую любовь и ласку.



Искреннее желание помочь детям - в итоге переросло в большой телемарафон. Проект уникальный не только для СТВ, но и для всего отечественного телевидения. 18 часов прямого эфира, десятки отснятых кассет, новые идеи, воплощенные в реальность.



Столько о проблемах подрастающего поколения раньше не говорили никогда. В гостях у "Времени детСТВа" побывали педагоги, медики, правоохранители, чиновники, звезды эстрады и титулованные спортсмены. Проект смотрели не только в столице, но и в регионах. А телефоны горячей линии не умолкали даже спустя недели после эфира.



Главной оценкой для творческой группы проекта стало внимание. Внимание взрослых к проблемам детей. Легко сделать ребенка счастливым на минутку, труднее - надолго. Но если получается - это и есть самая ценная награда



"Время детства" закончилось, а необходимость совершать добрые поступки осталась. Впереди - новые идеи. А значит, наступит час для других - нужных и значимых проектов.

