Рождественские подарки детям

В Свято-Духовом кафедральном соборе дети из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, а также сироты и воспитанники детских домов встретились с Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом. Такие мероприятия традиционно проходят в рождественские дни. Встречали Владыку Филарета песнопениями детский хор Кафедрального Собора, а также ансамбль "Купалинка" Белорусской государственной филармонии и Анна Гаевая из Украины, участница программы "Чернобыльский шлях - дорога жизни".