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Рождественские подарки детям

08 января 2008 11:58
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В Свято-Духовом кафедральном соборе дети из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, а также сироты и воспитанники детских домов встретились с Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом. Такие мероприятия традиционно проходят в рождественские дни. Встречали Владыку Филарета песнопениями детский хор Кафедрального Собора, а также ансамбль "Купалинка" Белорусской государственной филармонии и Анна Гаевая из Украины, участница программы "Чернобыльский шлях - дорога жизни".
# общество

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