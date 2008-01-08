2007-ой стал для Беларуси годом температурных контрастов

Последнее десятилетие - самое теплое за всю историю метеорологических наблюдений.

Повышение климатической нормы - на два градуса. Аномальная погода принесла с собой и опасные метеорологические явления. Среди них - ветры ураганной силы, жаркое и засушливое начало лета, сильные дожди.

Тем временем крещенских морозов не ожидается. В ближайшие дни в Беларуси потеплеет. Сегодня ночью и завтра днем местами пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха - от 0 на западе страны до -13 на востоке. К концу недели ожидается нулевая температура ночью и чуть теплее днем.

