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Временно изменяются маршруты движения общественного транспорта по ул.Притыцкого

11 августа 2006 08:12
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В связи с ремонтом дорожного полотна 11 августа временно вносятся изменения в маршруты движения городского транспорта на улице Притыцкого. В этот день будет организован временный автобусный маршрут №153 Запад-3 - ст.м. "Пушкинская".

С 9 утра   и до обеда  троллейбусы №13 и 44  при движении в центр города следуют по улицам  Одинцова, Якубовского, Пономаренко, пр.Пушкина и ул.Притыцкого, далее - по маршруту без изменений. При движении в обратном направлении троллейбус № 13 следует без изменений, а 44-й пойдет по улицам Притыцкого и Лобанка.

После обеда и до 19.00 схема движения обратная: при следовании в центр маршруты троллейбусов не изменяются. При движении в направлении микрарайона Запад троллейбусы № 13 и 44 пойдут по ул. Притыцкого, Пушкина, Пономаренко, Якубовского и Одинцова.

# общество

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