Представленная на прилавках магазинов одежда для школьников на 99% белорусского производства

В этом году, говорят работники торговли, как никогда много моделей и расцветок, особенно для девочек. Столичные магазины предлагают для школьниц более 140 моделей одежды. Для мальчиков выбор поменьше - около 50 моделей. Причем девичьи комплекты можно составлять по своему усмотрению. 1 сентября за парты минских школ сядут более 180 тысяч детей. Чтобы одежду и канцтовары успели купить всем ребятам, в преддверии нового учебного года в торговой сети столицы проведут более ста выставок-продаж. Собрать в школу старшеклассника обойдется родителям несколько дороже, чем первоклашку, - от 242 до 588 тысяч рублей. Подростки и на моду больше ориентируются, и в выборе товаров участвуют активнее. В одежде многие подростки предпочитают темные тона. Приблизительно такую же цветовую гамму дизайнеры предложили и для младших детей.