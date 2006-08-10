В столице пройдут ярмарки "Здравствуй, школа"

Экипировка первоклассника обойдется родителям от 156 до 397 тысяч рублей. Учеников младших классов можно будет снарядить в школу за сумму от 162 до 430 тысяч и старшеклассников - от 242 до 588 тысяч. С 26 по 31 августа в Минске пройдут ярмарки "Здравствуй, школа". Белорусские школьники будут обеспечены необходимыми учебниками к 1 сентября. Всего к началу учебного года должны быть изданы 175 наименований учебников и учебных пособий. График издания и поставки учебников в школы выдерживается, финансирование идет в необходимых объемах, заверяют специалисты Министерства образования. На 7 августа издано уже 127 учебников и учебных пособий.5. Созданы учебно-методические комплексы для 5-9 классов базовой школы по основным общеобразовательным предметам. По-прежнему остается актуальной проблема повышения качества белорусских учебников. В последнее время особое внимание уделяется уменьшению объема и массы учебников для общеобразовательной, и в частности, для начальной школы. К будущему учебному году издание многих учебных пособий будет представлено в двух частях и в сокращенном объеме. Разработчики учебно-методических комплексов готовы перейти к выпуску учебных пособий на электронных носителях. Однако это может привести к проблеме пиратства, а также отсутствия соответствующей нормативно-правовой базы.