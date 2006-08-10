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Кто не успел, тот опоздал стать студентом вуза в этом году

10 августа 2006 07:58
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Самые нерасторопные и нерешительные абитуриенты брали штурмом приемные комиссии вузов Беларуси в последний день приема документов на платную форму обучения дневного и заочного отделений.

Кто не успел подать документы до 9 августа в приемную комиссию  выбранного вуза, тот опоздал стать студентом в этом году.  Правда,  есть шанс быть зачисленным в среднее специальное заведение. Но такое решение абитуриенты могут принять после 11 августа, когда во всех вузах страны будут вывешены списки о зачислении абитуриентов на платной основе.


Студентам-платникам БНТУ придется выложить в год  около 1080 долларов. Стоимость обучения в течение последующих лет  будет повышаться в зависимости от уровня инфляции.  По республике  стоимость обучения для первокурсников от  $800 до 1800 условных единиц.  Подготовительные отделения, заочная и дистанционная формы обучения стоят несколько дешевле - от $300 за год.

Учиться могут и те, у кого на руках денег нет. Оплатить их обучение предлагает <Беларусбанк>. Кредиты выдаются под 11% годовых, и только тем, кто получает первое высшее.   Главное, чтобы был необходимый минимум дохода в семье на человека. Льготные кредиты выдаются студенту  либо одному из его родителей при наличии постоянного источника дохода и с учетом  среднемесячного совокупного дохода на каждого члена семьи.

# общество

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