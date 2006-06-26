Институт контроля знаний информирует:

Практически завершена обработка результатов централизованного тестирования по белорусскому и русскому языкам. Согласно предварительным данным, выявлено 160 "двойников" - абитуриентов, которые сдавали два этих предмета. Они получат сертификаты только по одному из языков.
26 июня результаты тестирования по белорусскому языку будут направлены в региональные центры. В настоящее время с ними можно ознакомиться на сайте Республиканского института контроля знаний. Результаты тестирования по русскому языку станут известными несколько позже.