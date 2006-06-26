Институт контроля знаний информирует:

Централизованное тестирование по биологии прошли 34 тыс. 374 абитуриента. Об этом сообщили в Республиканском институте контроля знаний. 4 тыс. 59 человек не явились на тест-испытание, а двух абитуриентов удалили из аудиторий за использование мобильных телефонов и шпаргалок.

Практически завершена обработка результатов централизованного тестирования по белорусскому и русскому языкам. Согласно предварительным данным, выявлено 160 "двойников" - абитуриентов, которые сдавали два этих предмета. Они получат сертификаты только по одному из языков.

26 июня результаты тестирования по белорусскому языку будут направлены в региональные центры. В настоящее время с ними можно ознакомиться на сайте Республиканского института контроля знаний. Результаты тестирования по русскому языку станут известными несколько позже.