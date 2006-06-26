26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

ООН серьезно занимается международным контролем над наркотиками. Комиссия по наркотическим средствам служит главным межправительственным органом по выработке политики и координирующим органом по международному контролю над наркотиками. Имея в своем составе 53 государства-члена, в том числе и Беларусь, Комиссия анализирует ситуацию с наркоманией в мировом масштабе и готовит предложения по усилению международного контроля над наркотиками.
Представительство ООН в Республике Беларусь проводит интернет-конференцию в режиме on-line к Международному дню борьбы с наркотиками и их незаконным оборотом. Поделиться своими сомнениями и проблемами, узнать о последствиях употребления наркотиков, получить профессиональную консультацию по вопросам профилактики и лечения наркомании, преодоления зависимости, психологических барьеров и стрессов можно сегодня по адресу электронной почты info@agt.by до 17.00 включительно.