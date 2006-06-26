26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

По решению Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1987 году, 26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. На сегодняшний день во всем мире принимают наркотики более 200 миллионов человек.

ООН серьезно занимается международным контролем над наркотиками. Комиссия по наркотическим средствам служит главным межправительственным органом по выработке политики и координирующим органом по международному контролю над наркотиками. Имея в своем составе 53 государства-члена, в том числе и Беларусь, Комиссия анализирует ситуацию с наркоманией в мировом масштабе и готовит предложения по усилению международного контроля над наркотиками.

Представительство ООН в Республике Беларусь проводит интернет-конференцию в режиме on-line к Международному дню борьбы с наркотиками и их незаконным оборотом. Поделиться своими сомнениями и проблемами, узнать о последствиях употребления наркотиков, получить профессиональную консультацию по вопросам профилактики и лечения наркомании, преодоления зависимости, психологических барьеров и стрессов можно сегодня по адресу электронной почты info@agt.by до 17.00 включительно.