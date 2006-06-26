У работников прокуратуры - профессиональный праздник

В этом году прокурорами поддержано государственное обвинение более чем по 35 тысячам уголовных дел. Отмечая добросовестный труд, высокий профессионализм сотен работников прокуратуры, Генеральный прокурор Республики Беларусь Петр Миклашевич поздравил их с профессиональным праздником, пожелал всем доброго здоровья, успехов в нелегкой службе на благо общества и государства.

Ежегодно прокурорскими работниками разрешатся свыше 42 тысяч обращений граждан, из которых удовлетворяется каждое пятое. Прокуратура работает в условиях открытости для общества, стремится информировать население о состоянии правопорядка и о своей деятельности. Ежегодно прокурорские работники на личном приеме принимают свыше 40 тысяч человек.

Прокуратура также уделяет особое внимание расследованию уголовных дел, связанных с коррупцией, организованной преступностью и преступлениями против жизни и здоровья. В 2006 году благодаря профессионализму следователей прокуратуры на скамье подсудимых оказались более 100 активных участников и лидеров преступных группировок.

Эффективным инструментом защиты жилищных, трудовых, пенсионных и иных интересов граждан является прокурорский надзор за исполнением законов и законностью правовых актов. За прошедшие полтора года по результатам свыше 19 тысяч проверок, проведенных органами прокуратуры, с целью устранения нарушений закона и привлечения к ответственности виновных лиц внесено 38 тысяч актов прокурорского надзора. Судами удовлетворено 23 тысяч исков прокуроров о возмещении материального вреда, причиненного государству, субъектам хозяйствования и гражданам, на общую сумму Br176 млрд.