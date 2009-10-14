3-е транспортное кольцо в Минске не пройдет через Севастопольский парк

От таких планов столичные градостроители пока отказались.

В Минске сейчас берутся за более масштабные проекты. К Чемпионату мира по хоккею в 2014 году в столице построят 8 крупных дорожных развязок. Это должно решить проблему автомобильных пробок.

- В основном акцент будет сделан на подъезд к основным двум аренам - Минск-Арена и Чижовка-Арена - и объекты уличной сети, с ними связанные, - заявил Владимир Куршин, заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Что же касается Севастопольского парка, то в ближайшее время его окультурят. Первая очередь реконструкции завершится к 2012 году. Рядом с зеленым массивом построят спортивный комплекс и паркинг.

- Постепенно мы его превратим в современную, достойную столичного уровня зону отдыха, - рассказал Сергей Козловский, начальник управления градостроительства Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.