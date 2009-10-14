Потомки известного музыканта Станислава Монюшко в Минске

Впервые Клара Монюшко, праправнучка маэстро, путешествует по памятным местам.

Сегодня гостья из Франции побывала в единственном в мире музее Монюшко, посетила усадьбу, где в середине 19 века жил композитор, а также прогулялась по так называемым «Монюшковским местам» в «Старом городе».

- Кстати, этот старый тополь сохранился со времен Монюшко. Это дерево есть еще маленьким деревцем на рисунке Наполеона Орды. Оно пережило все войны, все, что здесь происходило, - рассказала Ирина Середа, директор музея Станислава Монюшко.

Госпожа Клара интересовалась происхождением собственного рода и эксклюзивными экспонатами, собранными в музее. Потомственный музыкант, она и сама занимается творчеством: преподает во французской консерватории и возглавляет ассоциацию Станислава Монюшко. Правнучка основателя польской оперы в Беларуси впервые. Однако уже успела разглядеть столичные достопримечательности.

- С таким бьющимся сердцем приехала сюда. С большой надеждой на то, что, может быть, именно отсюда во все остальные страны разойдется молва о том, что Монюшко здесь родился, - рассказала она.