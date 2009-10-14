На территории бывшей военной части теперь строят бани

В Могилевской области местный предприниматель открыл новое производство.

Территорию бывшей военной части с полуразрушенными зданиями не раз выставляли на аукцион. Но только в январе этого года она ушла с молотка в руки местного предпринимателя Сергея Давыдова, который здесь открыл свое производство - домов и бань.

- Это малоотходное производство, где можно дать людям заработать и зарабатывать самому, - рассказывает Сергей Давыдов.

Технология производства особая: толстые бревна, обработанные вручную, а главное - никаких гвоздей. Дело хоть и новое, но здесь уже могут похвастаться своими династиями. Александр Бирзул долгое время вместе с сыном работал в Москве. Сюда приехал по объявлению. Опять же вместе с сыном. Теперь - один чертит, а второй - режет.

На один сруб в среднем уходит около месяца. По строительным нормам — это быстро. В итоге получается настоящий шедевр деревянного искусства.

В бане, сложенной из сосновых бревен, изумительный запах. Аромат свежести в таком строении не исчезает вообще, и возникает чувство единения с природой, на которое не жалко никаких денег.

Предприниматель уже подсчитал: на каждый вложенный рубль можно получить 15 копеек прибыли. И сделал вывод - открыть свое дело несложно. Вот и сейчас с любопытством поглядывает на лес и озеро и уже размышляет, как можно использовать местные красоты во благо.